สถานกงสุลมาเลย์ประสานสงขลาให้ช่วยพลเมืองที่ติดค้างในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่

วันนี้ (22 พ.ย.) ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและตำรวจท่องเที่ยว ได้รับการประสานจากสมาคมโรงแรมจังหวัดสงขลาและสถานกงสุลมาเลเซีย ประจำสงขลา ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียติดค้างอยู่ตามโรงแรมในพื้นที่น้ำท่วมของเมืองหาดใหญ่ นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่ม
เจ้าหน้าที่ได้ประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมทั้งแจ้งให้นักท่องเที่ยวรอติดตามสถานการณ์ในโรงแรม เนื่องจากเส้นทางบางส่วนยังมีน้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศมาเลเซีย ผลพวงจากสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะเส้นทางยุทธศาสตร์อย่าง "ถนนสายลพบุรีราเมศวร์" ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ตอนบนและฝั่งอันดามัน มีระดับน้ำท่วมสูงจนรถเล็กและรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในหลายจุด
