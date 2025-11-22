ญี่ปุ่นเผยดัชนี CPI ก.ย.68 เพิ่มขึ้น 2.9% ตอกย้ำผลกระทบต้นทุนนำเข้าที่สูงขึ้น

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนี CPI พื้นฐานของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ไม่รวมราคาอาหารสด ที่มีความผันผวน ปรับตัวขึ้นรวดเร็วกว่าเดือนกันยายน 2568 ที่เพิ่มขึ้น 2.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตอกย้ำถึงผลกระทบของต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างมาก
ทั้งนี้ ดัชนี CPI พื้นฐานยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ของ BOJ มาตั้งแต่เดือนเม.ย. 2565 ขณะที่ BOJ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำให้อัตราดอกเบี้ยกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อยังคงมีเสถียรภาพ
