มทภ.1 ลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ให้กำลังใจชาวบ้าน-กำลังพลแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย ชุดรักษาความปลอดภัย บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อคืนวานนี้ (21 พ.ย.) โดยชาวบ้านต่างยินดีที่แม่ทัพเดอนทางลงพื้นที่ในยามค่ำคืนเคียงบ่าเคียงไหลกับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เข้าพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างทหารในการดูแลประชาชน โดย แสดงความห่วงใย เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ห้วงฤดูหนาว อากาศเย็น ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพ ส่วนเรื่องชายแดนขอให้เป็นหน้าที่ของทหาร จะดูแลให้อย่างดี ขอให้ทุกท่านได้ปรพกอบสัมมาชีพใช้ชีวิตให้เป็นไปตามปกติในทุกวัน ก่อนเดินทางกลับ
จากนั้น พ.อ.บัญชา ชาญฉลาด รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา และรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ที่ได้ติดตามคณะของแม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ ได้อยู่ร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อสร้างบรรยากาศให้ประชาชนมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของประชาชนบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
