พัทยาชักธงแดง! ห้ามเรือเล็ก-สปีดโบ๊ทออกฝั่งหลังคลื่นแรง หวั่นซ้ำเหตุเรือล่ม

หลังเกิดเหตุเรือล่มกลางทะเล ทำให้นักท่องเที่ยวและไต๋เรือรวม 15 คน ต้องลอยคออยู่กลางทะเลยาวนานกว่า 7 ชั่วโมงนั้น วันนี้ (22 พ.ย.) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา ได้ ชักธงแดงขึ้นเตือนภัยอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศ ห้ามเรือเล็กและสปีดโบ๊ททุกลำออกให้บริการนักท่องเที่ยว เพราะคลื่นลมมีกำลังแรงสูง 2–3 เมตร เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
เจ้าท่าฯ ได้กำชับให้เรือโดยสารที่ยังให้บริการอยู่ใช้ความระมัดระวังสูงสุด และบังคับผู้โดยสารทุกคน ต้องสวมเสื้อชูชีพ ตลอดการเดินทาง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาได้เข้มงวดตรวจตราตามท่าเรือต่าง ๆ เพื่อดูแลมาตรการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด แม้ทะเลอยู่ในช่วงมรสุมและมีธงแดงเตือนภัย แต่เช้าวันหยุดยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางไปเกาะล้านจำนวนมาก โดยทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
