กกล.บูรพาร่วมชุดสำรวจ-กัมพูชา ปักหมุดชั่วคราวหลักเขตแดน 42 - 43

กองกำลังบูรพา ร่วมกับชุดสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา ฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้วและอำเภอโคกสูง จำนวน 35 นาย ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจและปักหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่ 42 - 43 ช่วงการสำรวจช่วงแรก โดยดำเนินการกรุยแนว เพื่อวางจุดจีซีพีได้ 16 จุด และรังวัดจุดจีซีพี ด้วยจีพีเอส ได้จำนวน 16 หมุด รวมทั้งบินโดรนถ่ายภาพเพื่อเก็บภูมิประเทศปัจจุบันและนำไปจัดทำแผนผังหมุดชั่วคราวประกอบการรายงานผลการสำรวจ ได้จำนวน 2 เที่ยวบิน ระยะทาง 1,300 เมตร รวมวัดจุดจีซีพี ได้ 32 หมุด จากทั้งหมด 72 หมุด คิดเป็น 44.44 เปอร์เซ็นต์ รวมเที่ยวบินได้ 5 เที่ยวบิน จากทั้งหมด 9 เที่ยวบิน คิดเป็น 55.55 เปอร์เซ็นต์ รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร จากทั้งหมด 7 กิโลเมตร คิดเป็น 48.5 เปอร์เซ็นต์