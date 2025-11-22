หาดใหญ่เผชิญน้ำท่วมหนัก! เตือนประชาชนย้ายสิ่งของไปยังที่ปลอดภัยแล้ว

นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ แถลงการณ์สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่ ในจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 5 วันนี้ (22 พ.ย.) เวลา 07.00 น. ว่า ปริมาณน้ำฝนสะสมสามวันรวมวัดได้ 595 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าทั้งปี 2543 ที่วัดได้ 497 มิลลิเมตร และปี 2553 วัดได้ 556 มิลลิเมตร (แก้ไขวัดได้ 516 มิลลิเมตร) โดยฝนได้ตกหนักทั้งลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งแนวเขาคอหงส์ ลุ่มน้ำคลองเปล และลุ่มน้ำคลองเรียน ซึ่งทั้งสามลุ่มน้ำไม่มีคลองสายใหญ่รองรับ มีเพียงแก้มลิงคลองเรียนที่มีไว้สำหรับหน่วงน้ำที่จะไหลลงสู่เมือง แต่ในขณะนี้ ไม่สามารถกักกั้นน้ำไว้ได้ จึงจำเป็นต้องปล่อยน้ำไหลเข้าสู่คลองเรียน และคลอง 30 เมตร เพื่อรักษาขอบของแก้มลิงเอาไว้ไม่ให้น้ำเซาะจนแตกร้าว ประกอบกับคลอง 30 เมตรไม่สามารถรองรับมวลน้ำขนาดใหญ่จากแก้มลิง ตลอดจนระดับน้ำในคลองหวะสูงกว่าปีที่ผ่านมาวัดได้ 11.08 เมตร ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนจันทร์ประทีป จันทร์วิโรจน์ จันทร์นิเวศน์ และรัตนวิบูลย์ รวมถึงน้ำไหลเข้าสู่เมืองชั้นในอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสาย 1 สาย 2 สาย 3 และเสน่หานุสรณ์ รวมถึงอุโมงค์ศรีภูวนาถ ผ่านทางโครงข่ายระบบคูระบายน้ำ กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งประกาศเตือนจากนครหาดใหญ่ได้แจ้งไปยังประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ ให้ย้ายสิ่งของสำคัญไว้ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว