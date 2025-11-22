xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 250 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:06 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 250 บาท โดยทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 62,350.00 บาท ขายอออกบาทละ 62,450.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 61,109.96 บาท ขายออกบาทละ 63,250.00 บาท