นายกฯ เผยน้ำท่วมใต้มีแผนช่วยเหลืออยู่แล้ว เยียวยาตามหลักเกณฑ์กำหนด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นมี่ภาคใต้ ว่า ทราบอยู่แล้วว่าช่วงเวลาจะเป็นแบบนี้ เพราะฉนั้นการช่วยเหลือต่างๆ เป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่ แต่ในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดก็มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุและระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ส่วนจะมีการเยียวยาความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรด้วยหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดอยู่แล้ว ยกเว้นว่าตรงไหนมีความเสียหายมากเป็นพิเศษ หรือมีเหตุที่สามารถรับการช่วยเหลือเป็นพิเศษก็พิจารณาเป็นกรณีไป
ส่วนจะมีการเยียวยาความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรด้วยหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดอยู่แล้ว ยกเว้นว่าตรงไหนมีความเสียหายมากเป็นพิเศษ หรือมีเหตุที่สามารถรับการช่วยเหลือเป็นพิเศษก็พิจารณาเป็นกรณีไป