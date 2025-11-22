เวียดนามเผชิญอากาศแปรปรวนหนัก หลังเจอ 2 พายุไต้ฝุ่นพัดถล่ม

สื่อของทางการเวียดนาม รายงานอ้างสำนักอุตุนิยมวิทยาของเวียดนาม ว่า สภาพอากาศในประเทศเวียดนามระยะนี้ แปรปรวนอย่างหนัก หลังถูกพายุไต้ฝุ่น 2 ลูกพัดถล่มในช่วงห่างกันไม่กี่สัปดาห์ เช่น พายุบัวลอย ที่พัดถล่มเมื่อวันที่ 29 กันยายน ตามด้วย พายุคัลแมกี พัดถล่ม 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีฝนตกหนักมาหลายวันในพื้นที่ชายฝั่งทางภาคกลางของประเทศ นับแต่วันหยุดสุปดาห์ที่ผ่านมา เช่น เมืองฮอยอัน,เมืองญาจาง และจังหวัดดั๊กลัก พื้นที่ปลูกไร่กาแฟขนาดใหญ่ทางภาคกลางของประเทศ บ้านเรือนกว่า 52,000 หลัง ถูกน้ำท่วม มีผู้เสียชีวิต 41 ราย และมีผู้สูญหายอีก 9 คน ซึ่งทีมกู้ภัยอยู่ระหว่างค้นหา
นอกจากนี้ ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ชาวบ้านหลายล้านครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
