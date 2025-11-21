ศาลให้ประกัน "เปรมชัย" และ 6 จำเลยคดีตึก สตง.ถล่ม วงเงิน 1.5 ล้าน ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นายพิมล เจริญยิ่ง จำเลยที่ 3 นายธีระ วรรธนะทรัพย์ จำเลยที่ 5 นายสุพล อัครอารีสุข จำเลยที่ 6 นายชัยณรงค์ เสียงไพรพันธ์ จำเลยที่ 7 นายอภิชาติ รักษา จำเลยที่ 8 นายวิศาล จุลพัลลภ จำเลยที่ 23 ในคดีหมายเลขดำอ.2201/2568 ที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 ฟ้องนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานกรรมการของอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ กับพวก 23 ราย จำเลยในความผิดฐาน เป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม ทำการก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา และสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 ในฐานความผิด ร่วมกันปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 227, 238, 264 และ 268 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จากกรณีที่ ตึก สตง.ถล่ม
โดยจำเลย 6 รายที่ยื่นปล่อยตัววันนี้ เป็นกลุ่มบริษัท ไมนฮาร์ท เเละบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกรผู้ออกเเบบอาคาร ยังไม่มีนายเปรมชัย
ศาลเปิดบัลลังก์ไต่สวนจำเลย 6 ปาก วันนี้ รวมถึงเรียกอัยการโจทก์ โดย น.ส.สุภาภรณ์ นิปวณิชย์ หรือ อัยการดาว เเละคณะเข้าคัดค้านการไต่สวน
เมื่อเริ่มไต่สวน อัยการโจทก์ยื่นคัดค้านการปล่อยชั่วคราวและ ยื่นคำร้องต่อศาล โดยให้เหตุว่า เนื่องจากยังไม่ปรากฏหลักฐานการเยียวยาค่าเสียหายเเก่รัฐเเละประชาชน เเละเป็นคดีสะเทือนขวัญ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ทั้งกลุ่มจำเลยที่ขอปล่อยตัว เป็นกลุ่มวิศวกรทั้งหมด เป็นบุคคลในวงการวิศวรกร ซึ่งรู้จักพยานสำคัญในคดี อาจไปยุ่งเหยิงกับพยานบุคคลที่เป็นพยานสำคัญได้ โจทก์ขอให้สืบพยานบุคคลดังกล่าวก่อนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม เเละมองว่ายังไม่มีเหตุพฤติการณ์เปลี่ยนเเปลงการควบคุมตัว ขอให้ยกคำร้อง
ศาลพิเคราะห์ตามทางไต่สวนประกอบกับรายงานประเมินความเสี่ยงของศาลอาญาซึ่งระบุว่า ความเสี่ยงจะหลบหนีหรือก่ออันตรายประการอื่นอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าคดีนี้มีการกระทำความผิดรวม 67 กรรม จำเลยที่ 3, 5-8 และจำเลยที่ 23 ถูกฟ้องว่าร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องข้อ 2.1 เพียงกรรมเดียว จำเลยที่ 3, 5-8 และจำเลยที่ 23 ประกอบ
อาชีพวิศวกร มีภูมิลำเนาที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี
อีกทั้งยังให้การปฏิเสธและถูกคุมขังโดยตลอดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และได้ความตามทางไต่สวนว่าจำเลยที่ 3, 5-8 และจำเลยที่ 23 ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและมาพบพนักงานสอบสวนตามมนัด พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนให้พนักงานอัยการโจทก์ มีการนัดตรวจพยานหลักฐานมาบ้างแล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3, 5-8 และจำเลยที่ 23 เป็นผู้มีอิทธิพลที่สามารถไปขู่หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ ดังนั้น แม้ศาลนี้และศาลอุทธรณ์จะเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราว แต่เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ จึงมีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 3, 5-8 และจำเลยที่ 23 ในระหว่างพิจารณา ตีราคาประกันคนละ 1.5 ล้านบาท ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล