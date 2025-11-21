กรมบัญชีกลางผ่อนปรนหลักเกณฑ์ส่วนราชการจัดซื้อไม่เกิน 50,000 บาท เริ่ม 1 ธ.ค.68

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่สำหรับการจัดซื้อวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ลดขั้นตอนเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความคล่องตัวมากขึ้น และมีผลใช้บังคับ 1 ธันวาคม 2568 โดยให้จัดทำสัญญาการยืมเงินเพื่อการจัดซื้อได้ทุกงบรายจ่ายและทุกรายการ เพื่อนำไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน นำหลักฐานการชำระเงินที่เป็นหลักฐานการจ่ายในการจัดซื้อจะต้องเป็นใบรับหรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป กรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ผู้ยืมไม่ต้องทำใบรับรองการจ่ายเงินประกอบหลักฐานการจ่ายดังกล่าว สำหรับกรณีส่วนราชการที่ได้พัฒนาระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ขึ้นใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อรองรับการจัดทำสัญญาการยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถดำเนินการนำส่งเอกสาร ตลอดจนการขอเบิกจ่าย เงินยืมและส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมผ่านระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ดังกล่าวได้
กำหนดให้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการกำหนดแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของการยืมเงินสำหรับการจัดซื้อวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ที่กระทรวงการคลังกำหนด วิธีปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และการบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ กรณีการยืมเงินสำหรับการจัดซื้อวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้ส่วนราชการเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถควบคุมและตรวจสอบได้อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว