xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดร่วง! -27.41 จุด มูลค่าซื้อขาย 36,077.97 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยร่วงลง 27.41 จุด หรือ -2.14% ที่ระดับ 1,254.40 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36,077.97 ล้านบาท