หุ้นไทยภาคบ่ายร่วงต่อกว่า 30 จุด ตาม ตปท.

ตลาดหุ้นไทยภาคบ่ายร่วงต่อกว่า 30 จุด รับแรงกดดันจากแรงขายหุ้นใหญ่ นำโดย DELTA และแรงกดดัน Sentiment ตลาดหุ้นหลังจากที่สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาสูงกว่าคาด ทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงตามกัน
เมื่อเวลา 15.35 น. ดัชนี SET อยู่ที่ 1,249.81 จุด ลดลง 32 จุด (-2.50%)
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ กล่าวว่า ดัชนี SET ภาคบ่ายปรับตัวลงต่อกว่า 30 จุด ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยที่มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมากดดัน โดยเฉพาะ DELTA ที่มีแรงขายออกมากดดัน และยังมีปัจจัยกดดันต่อ Sentiment ตลาดหุ้นจากการที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ เดือนกันยายน ออกมาดีกว่าคาด ทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงดอกเบี้ยต่อในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,245 จุด