กมธ.ตร.เลื่อนวันเรียก ผบ.ตร.แจงปมพนันออนไลน์-ซื้อขายตำแหน่ง เป็น 27 พ.ย. ย้ำต้องมาด้วยตัวเอง

น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ตามที่ กมธ.ตำรวจ สภาฯ จะเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รอง ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ กรณีตำรวจรับส่วยพนันออนไลน์ ที่ถือเป็นประเด็นที่คาใจสังคม และมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจโดยรวม แต่ทราบว่า ทาง กมธ. ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาฯ ได้ออกหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในวันเดียวกันแล้ว ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตนจึงเปิดประชุม กมธ.ตำรวจ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขอมติให้เลื่อนวันในการเชิญผู้เกี่ยวข้องในประเด็นการรับส่วยจากเว็บพนันออนไลน์ รวมถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ที่กำลังเป็นปัญหาสังคมอยู่ในขณะนี้
กมธ.ตำรวจ สภาฯ จึงมีมติเห็นชอบให้เชิญ ผบ.ตร. ,รอง ผบ.ตร. ,ผบช.ภ.8 ,จเรตำรวจแห่งชาติ และ ผบช.สำนักงานกำลังพล สตช. เข้าให้ข้อมูลต่อ กมธ. ตำรวจ ในเวลา 09.30 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ห้อง N404 รัฐสภา
ทั้งนี้ ตนขอความร่วมมือให้ทุกท่านมาชี้แจงด้วยตนเอง อย่ามอบหมายบุคคลอื่นมาแทน เพราะ กมธ.ตำรวจ สภาฯ คำนึงถึงการรับฟังและให้ข้อมูลของแต่ละฝ่าย จึงเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาให้ข้อมูลต่อ กมธ.ต่างวันกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะ โต้แย้งของทั้งสองฝ่าย โดยเชิญฝ่ายตำรวจมาก่อน หลังจากนี้จะได้เชิญอีกฝ่ายมาชี้แจงในลำดับถัดไป