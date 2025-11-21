รองจเร ตร.พร้อมสอบคดีซื้อขายตำแหน่งตำรวจภาค 4

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่วันนี้นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ หรือ ก.ร.ตร. ที่สำนักงานจเรตำรวจ กรณีของ ผบ.ตร. กับพวกเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 4 โดยกล่าวว่า ทราบเรื่องแล้วจากข่าว หากได้รับมอบหมายหรือจเรฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนก็คงจะต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง ซึ่งในกระบวนการตรวจสอบตํารวจนอกเหนือจากในระบบของจเรตํารวจแล้วยังมีคณะ ก.ร.ตร. ถือเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ถูกร้องหรือ ผบ.ตร. แต่อย่างใด
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าเมื่อวานนี้ได้มีการเรียกนายตํารวจพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 4 เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ บอกว่า ตนเองยังไม่ทราบในเรื่องนี้
เบื้องต้นทางจเรยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ ในการตรวจสอบเรื่องของการซื้อขายตําแหน่งทั้งในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 4 และ ภาค 8 เนื่องจากต้องรอข้อมูลจากผู้ร้อง แต่อาจจะมีการดําเนินการในส่วนอื่นๆ ไปแล้วเพียงแต่เรื่องยังมาไม่ถึงจเรตํารวจ
เมื่อถามว่ามีการดําเนินคดีฟ้องร้อง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีที่มีการออกมาตอบโต้กันแล้วหรือไม่ ทาง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล ในส่วนขององค์กรเป็นเรื่องที่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะต้องพิจารณา