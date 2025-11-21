สนง.สถิติฯ เผย Q3/68 คนมีงานทำลดลง สะท้อนเศรษฐกิจชะลอตัว

ดร.เอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยสถานการณ์แรงงานในไตรมาส 3 ปี 2568 พบมีจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 59.49 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 40.20 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 67 และที่เหลืออยู่นอกกำลังแรงงานประมาณ 19.29 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.4 จากกำลังแรงงานรวม 40.20 ล้านคน มีผู้ว่างงาน จำนวน 3.1 แสนคน ผู้รอฤดูกาล จำนวน 4.0 หมื่นคน และเป็นผู้มีงานทำ จำนวน 39.85 ล้านคน โดยแบ่งเป็นผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม 11.86 ล้านคน ซึ่งลดลงร้อยละ 2.9 และผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม 27.99 ล้านคน ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือประมาณ 1.6 แสนคน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มกิจกรรมด้านบริการอื่นๆ ที่มีการขยายตัวในเกณฑ์สูงถึงร้อยละ 11.2 กลุ่มการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9และอีกกลุ่มที่น่าสนใจ คือ กลุ่มการผลิตที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันมีหลายอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานทำลดลง ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมมีภาวะชะลอตัว ทำให้บริษัทลดการจ้างงาน มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ลดความต้องการแรงงานเพื่อควบคุมต้นทุน รวมทั้งการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของภาคเอกชนที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่อความต้องการแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มการก่อสร้าง และ กลุ่มกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มที่มีคนทำงานลดลงเป็นจำนวนมาก
โดยภาพรวมแล้ว ประเทศไทยยังคงมีความมั่นคงในด้านกำลังแรงงาน เพราะมีอัตราการมีงานทำอยู่ในระดับสูง และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคบริการและโลจิสติกส์ ซึ่งสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทาย แต่ก็ยังมีหลายภาคส่วนที่เติบโตและฟื้นตัวได้ในช่วงนี้ ซึ่งอาจต้องมีการพัฒนาด้านการฝึกทักษะและการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในระยะยาวข้อมูลสถานการณ์แรงงานสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตาม และประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานของประเทศ ภาครัฐใช้กำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนากำลังคนและกำลังแรงงาน เพื่อให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พบกับข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nso.go.th
