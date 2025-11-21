xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย ร่วง 22.12 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 19,627.72 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (21 พ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,259.69 จุด ลดลง 22.12 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.73 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 19,627.72 ล้านบาท