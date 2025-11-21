ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจ Fin4Luck เปิดให้สินเชื่ออ้าง ก.ล.ต.รับรอง ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจเฟซบุ๊กชื่อ Fin4Luck เปิดให้สินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ ซึ่งรับรองโดยสำนักงาน ก.ล.ต.นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ “Fin4Luck - สินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ แอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ โดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการกระทำของมิจฉาชีพ
