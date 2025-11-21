เกิดไฟไหม้อาคารพาณิชย์ย่านพระนคร เจ็บ 4 ราย พร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงแล้ว

วันนี้ (21 พ.ย. 68) เวลา 05.50 น. สำนักงานเขตพระนคร รับแจ้งว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์สูง 5 ชั้น เลขที่ 178/18 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างปูนกั้นห้องด้วยไม้ ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและเกิดควันจำนวนมากภายในอาคาร ต่อมาเวลา 06.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ที่จุดเกิดเหตุ และได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการระงับเหตุ พร้อมจัดกำลังสนับสนุนด้านความปลอดภัย และช่วยเหลือประชาชนโดยทันที
นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน อำนวยการด้านความปลอดภัย ปิดกั้นพื้นที่เสี่ยง อำนวยความสะดวกการเข้าทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ดูแลประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 06.47 น.
ทั้งนี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
