ราคาทองครั้งที่ 11 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13:01 น. (ครั้งที่ 11) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 62,450.00 บาท รับซื้อ 62,350.00 บาท ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 63,250.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,109.96 บาท