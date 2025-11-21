สลด! รถไฟชนกับรถกระบะที่โคราช "อาจารย์โฮบ" นักดนตรีท้องถิ่นดับ 1 ราย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างแสงธรรมฯ อำเภอสูงเนิน รับแจ้งว่า เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถกระบะ มีคนติดอยู่ภายในรถกระบะ 1 ราย บริเวณทางข้ามรางรถไฟบริเวณสวนสาธารณะกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบขบวนรถไฟ กรุงเทพ-อุบลราชธานี ชนอัดรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์เงิน สภาพด้านหน้าพังยับเยิน จอดคร่อมรางรถไฟ ภายในรถกระบะ พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อ นายชูเกียรติ หรือโฮบ (สงวนนามสกุล) อาชีพนักดนตรี ตรวจสอบภายในรถพบกระเป๋าใส่กีต้าร์ จำนวน 3 ใบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถนำร่างออกมาได้ ก่อนจะส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลฯ และประสานญาติ นำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบขบวนรถไฟ กรุงเทพ-อุบลราชธานี ชนอัดรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์เงิน สภาพด้านหน้าพังยับเยิน จอดคร่อมรางรถไฟ ภายในรถกระบะ พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อ นายชูเกียรติ หรือโฮบ (สงวนนามสกุล) อาชีพนักดนตรี ตรวจสอบภายในรถพบกระเป๋าใส่กีต้าร์ จำนวน 3 ใบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถนำร่างออกมาได้ ก่อนจะส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลฯ และประสานญาติ นำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป