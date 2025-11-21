xs
นายกฯ ย้ำฟันไม่เลี้ยง ปม ขรก.เอื้อนักโทษจีนเทาเป็นวีไอพีในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีมีการตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพ​ และพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เอื้อประโยชน์กลุ่มนักโทษจีนเทา​นำของต้องห้าม รวมไปถึงผู้หญิงเข้าไปในเรือนจำ ว่า​ พล.ต.ท.รุทธพล​ เนาวรัตน์​ รมว.ยุติธรรม​ ต้องสั่งการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ​ ใครทำผิดก็ว่ากันไปตามผิด

ทั้งนี้ อยากเน้นย้ำอะไร กรณีกลุ่มจีนเทาเข้าไปแทรกซึมในส่วนราชการแล้วนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นั่นสิ​ ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่​ ซึ่งมีการส่งพวกหัวโจกกลับไปรับโทษประเทศต้นทางของเขาหลายรายแล้ว​ พร้อมดำเนินการ ทั้งยึดทรัพย์​ ถอนสัญชาติ และดำเนินการทุกอย่าง

ส่วนจะมีการเอาผิดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่นั้น ความผิดไปถึงไหน​ คนนั้นต้องถูกลงโทษ​ ซึ่งชัดเจนอยู่แล้ว​ และเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น​ เป็นการจงใจเลี่ยงกฎระเบียบ​ ซึ่งต้องมีการดำเนินการอยู่แล้ว​ ไม่ต้องกังวล​