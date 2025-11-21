นายกฯ ย้ำฟันไม่เลี้ยง ปม ขรก.เอื้อนักโทษจีนเทาเป็นวีไอพีในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ​

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีมีการตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพ และพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เอื้อประโยชน์กลุ่มนักโทษจีนเทานำของต้องห้าม รวมไปถึงผู้หญิงเข้าไปในเรือนจำ ว่า พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ต้องสั่งการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ใครทำผิดก็ว่ากันไปตามผิด
ทั้งนี้ อยากเน้นย้ำอะไร กรณีกลุ่มจีนเทาเข้าไปแทรกซึมในส่วนราชการแล้วนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นั่นสิ ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งมีการส่งพวกหัวโจกกลับไปรับโทษประเทศต้นทางของเขาหลายรายแล้ว พร้อมดำเนินการ ทั้งยึดทรัพย์ ถอนสัญชาติ และดำเนินการทุกอย่าง
ส่วนจะมีการเอาผิดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่นั้น ความผิดไปถึงไหน คนนั้นต้องถูกลงโทษ ซึ่งชัดเจนอยู่แล้ว และเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น เป็นการจงใจเลี่ยงกฎระเบียบ ซึ่งต้องมีการดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวล
