โฆษก ปชน.ชี้หากนายกฯ ชิงยุบสภาฯ หนีศึกซักฟอก ไม่ต่างอะไรกับผู้รับเหมาหนีงาน

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย จะให้ยุบสภาเมื่อเปิดสมัยประชุมในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ หากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งอาจจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้รับผลกระทบไปด้วย ว่า ท่าทีของนายกรัฐมนตรีในการยุบสภา ตนเคยพูดไว้ว่าหากนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาเพื่อหลีกหนีการตรวจสอบ หรือปัดความรับผิดชอบเรื่องรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ต่างอะไรกับผู้รับเหมาที่ทิ้งงาน หรือปิดกิจการเพื่อหนีการตรวจสอบ แม้เวลานี้ยังมีการถกเถียงในเชิงข้อกฎหมายอยู่ว่าเมื่อยื่นอภิปรายแล้วจะยุบสภาได้หรือไม่ ตนคิดว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัด ไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในการยุบสภาหนีการตรวจสอบ แม้จะถกกันว่ากฎหมายตีความอย่างไร
ทั้งนี้ มองว่าในเชิงความรับผิดรับชอบทางการเมือง หากนายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบสภา ย่อมไม่ส่งผลดีต่อมุมมองของประชาชนที่มีต่อนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งที่จะมาถึง
