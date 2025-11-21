xs
ราคาทองครั้งที่ 7 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12:03 น. (ครั้งที่ 7) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 62,350.00 บาท รับซื้อ 62,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 63,150.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,003.84 บาท