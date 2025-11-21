นายกฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่สาธารณสุขยุคพัฒนาฯ ปี 69

วันนี้ (21 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่สาธารณสุขยุคพัฒนา อสม. เชื่อมต่อเทคโนโลยีสู่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ให้การต้อนรับ
นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า วันนี้ตนรู้สึกปลาบปลื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงาน แต่ที่สำคัญมากไปกว่านี้ได้มาพบปะกับพี่น้อง อสม.ที่ตนมีความคุ้นเคยกัน คิดถึงกันมาโดยตลอด เพราะเราเคยร่วมกันทำงานด้วยกันมาตั้งแต่สมัยที่ตนดำรงตำแหน่งรมว.สาธารณสุข 4 ปีเต็ม การเปิดโครงการ อสม.เชื่อมเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่สาธารณสุขยุคพัฒนา อันนี้ก็ถือว่ามีความหมายมาก เพราะสาธารณสุขยุคนี้เป็นยุคพัฒนาจริงๆ เพราะ รมว.สาธารณสุขชื่อพัฒนา แต่เขาไม่ได้มีแต่ชื่อ เขาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและที่สำคัญยิ่งเขาถูกรายล้อมไปด้วยคนที่ตั้งใจจะมาทำงานทางด้านสาธารณสุข แต่ละคนมีประสบการณ์อย่างสูง มีฝีมือ มีความรู้ความทุ่มเทและทุกคนที่มาทำงาน ทั้งนี้ ในยุคนี้ก็ทราบดีว่าระบบการสาธารณสุขไทยจะไปไหนไกลมากไม่ได้ถ้าไม่มีฝีพายชั้นดี ที่เรียกตัวเองว่า อสม. การที่เรามาพบปะกันเช่นนี้ทุกปี เพื่อจะแจ้งรายงานผลงานของเราในแต่ละปีให้ทราบว่าพวกเราทั้ง อสม. และกระทรวงได้มีการร่วมมือกันอย่างไรบ้าง เดี๋ยวนี้เราทำงานด้วยเทคโนโลยี เราถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านไปยัง อสม. เพราะ อสม.คือหมอคนแรกของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง พัฒนาการให้บริการพี่น้องประชาชนให้เป็นไปตามความทันสมัยของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในการทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่มีเป้าหมายทำให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างดีที่สุด
