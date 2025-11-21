ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย! มัลแวร์ RedTiger Infostealer ระบาดหนักในกลุ่มเกมเมอร์

ตำรวจไซเบอร์ ประกาศเตือนว่า มัลแวร์ RedTiger Infostealer กำลังระบาดหนักในกลุ่มเกมเมอร์ ซึ่งพบการเผยแพร่ผ่าน Discord, YouTube และเว็บบอร์ดเกม เป็นมัลแวร์ที่ถูกดัดแปลงจากเครื่องมือ pentest เพื่อขโมยข้อมูลบัญชีเกม, Discord และกระเป๋าคริปโต โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้เล่น Roblox ที่มักถูกหลอกด้วยไฟล์ปลอม เช่น Mod / Trainer
FPS Booster Discord Nitro Free ซึ่งเมื่อเปิดไฟล์ มัลแวร์จะขโมย Token Discord, บัญชีเกม และข้อมูลคริปโตทันที
