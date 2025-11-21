"อัยรินทร์" เผยปี 68 ไทยพบผู้ป่วยโรคหัดเกือบ 2 พันรายแล้ว แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคหัด ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศชายแดนเพื่อนบ้าน พบมีการระบาดเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ สถานการณ์โรคหัด ในประเทศไทย พบว่า ปี 2568 มีรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่นที่สงสัยหัด หรือหัดเยอรมัน สะสม 1,928 ราย ซึ่ง 1 ใน 4 ผู้ป่วยโรคหัด มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา จำนวน 511 ราย หรือ 26.5% มีภาวะปอดอักเสบ 23 ราย หรือ 4.5% ในเดือน ก.ย.-ต.ค. 2568 พบรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคหัดจำนวน 46 ราย พบได้ทั้งในเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ ซึ่งพบประปรายในจังหวัดระยอง พิษณุโลก หนองคาย อำนาจเจริญ นครปฐม นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส และสงขลา และยังพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทางภาคเหนือ ที่ จ.เชียงราย พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในโรงพยาบาลและชุมชน ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับการระบาดของโรคหัดในแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีผู้ป่วยจาก สปป.ลาว เข้ารับการรักษาในเชียงราย
อย่างไรก็ตามม ประเทศไทยมีมาตรการเรื่องวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาด ซึ่งโรคหัดเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ ถ้าเมื่อไหร่การครอบคลุมเรื่องวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ สำหรับเกณฑ์การให้วัคซีนป้องกันหัด-คางทูม -หัดเยอรมันในเด็กนั้น จะต้องครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 95 ถึงจะครอบคลุมได้
