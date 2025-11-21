ญี่ปุ่นเผยอัตราภาษีใหม่นำเข้ารถยนต์ยังสูงกว่า 2.5% แม้ทำข้อตกงปรับลดกับสหรัฐฯ แล้ว

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ทำข้อตกลงปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์ลงเหลือ 15% จากระดับ 27.5% ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศไว้ก่อนหน้านั้น โดยข้อตกลงใหม่นี้ มีผลบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี อัตราภาษีใหม่ยังคงสูงกว่าระดับ 2.5% ที่ประกาศใช้ก่อนเดือนเมษายน ถึงสองเท่า
สำหรับการค้ากับจีนนั้น ญี่ปุ่นยังคงขาดดุลการค้ากับจีน 7.665 แสนล้านเยน ในเดือนตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นการขาดดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่ 55
