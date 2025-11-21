xs
กปน.เตรียมติดตั้งประตูน้ำพื้นที่ทุ่งมังกร 7 ส่งผลน้ำไหลอ่อน 24 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของอีกวัน จะเตรียมการติดตั้งประตูน้ำ ในพื้นที่บริเวณซอยทุ่งมังกร 7 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ด้วย