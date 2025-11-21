xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ -11.96 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 2,435.73 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหุ้นไทย ภาคเช้าวันนี้ (21 พ.ย.68) ดัชนี Set Index เปิดที่ระดับ 1,269.85 จุด ลดลง 11.96 จุด โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 2,435.73 ล้านบาท