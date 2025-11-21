กรมราชทัณฑ์รับ! บุกค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มีนักโทษจีนเทาได้อภิสิทธิ์มีของต้องห้าม

กรมราชทัณฑ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารระบุใจความ ตามที่ได้มีการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการย้ายผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่บางส่วนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพบว่ามีผู้ต้องขังชาวจีนบางรายมีอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังรายอื่นในเรือนจำ จึงมีผู้แจ้งเบาะแสมายังกรมราชทัณฑ์นั้น
กรมราชทัณฑ์ แจ้งเบื้องต้นว่า ได้มีการตรวจค้นเรือนจำดังกล่าวแล้ว พบว่ามีสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาตให้มีครอบครองหรือใช้ในเรือนจำ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 72 และมาตรา 73 นอกจากนี้ ยังพบสิ่งของเกินความจำเป็น เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ แอร์เคลื่อนที่ และอีกหลายรายการ รวมถึงพบว่าผู้ต้องขังบางรายมีการครอบครองสิ่งของแบรนด์เนม และจากการตรวจค้นห้องเจ้าหน้าที่ยังพบกาแฟซองจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ใช้แทนการพนันของผู้ต้องขังชาวจีนบางรายในเรือนจำ อนึ่ง กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการย้ายผู้ต้องขังชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปยังเรือนจำที่เหมาะสม เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และจะเร่งรัดดำเนินการสอบสวนต่อไป
กรมราชทัณฑ์ ยังคงกำชับเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศให้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาค อีกทั้งเรือนจำฯ เป็นสถานที่ที่ควบคุมดูแลผู้กระทำผิดให้ได้รับความปลอดภัยซึ่งดำเนินการเป็นไปตามหลักนิติธรรม และกฎหมายที่กำหนดไว้
กรมราชทัณฑ์ แจ้งเบื้องต้นว่า ได้มีการตรวจค้นเรือนจำดังกล่าวแล้ว พบว่ามีสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาตให้มีครอบครองหรือใช้ในเรือนจำ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 72 และมาตรา 73 นอกจากนี้ ยังพบสิ่งของเกินความจำเป็น เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ แอร์เคลื่อนที่ และอีกหลายรายการ รวมถึงพบว่าผู้ต้องขังบางรายมีการครอบครองสิ่งของแบรนด์เนม และจากการตรวจค้นห้องเจ้าหน้าที่ยังพบกาแฟซองจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ใช้แทนการพนันของผู้ต้องขังชาวจีนบางรายในเรือนจำ อนึ่ง กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการย้ายผู้ต้องขังชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปยังเรือนจำที่เหมาะสม เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และจะเร่งรัดดำเนินการสอบสวนต่อไป
กรมราชทัณฑ์ ยังคงกำชับเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศให้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาค อีกทั้งเรือนจำฯ เป็นสถานที่ที่ควบคุมดูแลผู้กระทำผิดให้ได้รับความปลอดภัยซึ่งดำเนินการเป็นไปตามหลักนิติธรรม และกฎหมายที่กำหนดไว้