ภาคีเครือข่ายอากาศสะอาดแถลงโต้ กกร.-สว.สายทุน คว่ำร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ

ภาคีเครือข่ายอากาศสะอาดจำนวน 60 องค์กร แถลงการณ์ตอบโต้ความพยายามของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) สายทุน ที่ตัดตอนคว่ำ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ โดยนาย นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) เป็นผู้อ่านแถลงการณ์
ทั้งนี้ เนื้อหาระบุว่า “ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ….” หรือ ร่างกฎหมายอากาศสะอาด ฉบับที่ควบรวมร่างของภาคประชาชน คณะรัฐมนตรี และพรรคการเมืองต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ กลับกําลังเผชิญกับการประวิงเวลาในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกมาแถลงข่าวและให้ข้อมูลของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสังคม ภาคีเครือข่ายอากาศสะอาดซึ่งมีส่วนร่วมในการเสนอและร่างกฎหมายอากาศสะอาดดังกล่าว
