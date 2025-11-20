xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" รับยังไม่ได้ทาบทาม "ศุภจี" เป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการเปิดเผยชื่อ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคภูมิใจไทย ได้มีการทาบทามแล้วหรือยังนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ยังไม่ได้พูดคุย เพราะนางศุภจี อยู่สหรัฐฯ

ส่วนจะเป็นการมัดมือชก นางศุภจี หรือไม่นั้น นายอนุทิน ตอบว่า เป็นเรื่องภายในพรรค ยังไม่มีใครออกมาคัดค้าน ซึ่งตนจะไปคุยกับท่านในรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ ส่วนตัวเป็นคนเปิดเผย ไม่อยากทำอะไรลับหลังประชาชน หลังจากคิดว่าการเลือกตั้งรอบต่อไปพรรคภูมิใจไทยไม่ควรมีแคนดิเดตนายกฯคนเดียว เพราะการเมืองในปัจจุบัน เห็นการที่ไม่มีตัวเลือกเลย อาจจะเสียโอกาสไปได้