"อนุทิน" รับยังไม่ได้ทาบทาม "ศุภจี" เป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการเปิดเผยชื่อ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคภูมิใจไทย ได้มีการทาบทามแล้วหรือยังนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ยังไม่ได้พูดคุย เพราะนางศุภจี อยู่สหรัฐฯ
ส่วนจะเป็นการมัดมือชก นางศุภจี หรือไม่นั้น นายอนุทิน ตอบว่า เป็นเรื่องภายในพรรค ยังไม่มีใครออกมาคัดค้าน ซึ่งตนจะไปคุยกับท่านในรายละเอียดต่อไป
ทั้งนี้ ส่วนตัวเป็นคนเปิดเผย ไม่อยากทำอะไรลับหลังประชาชน หลังจากคิดว่าการเลือกตั้งรอบต่อไปพรรคภูมิใจไทยไม่ควรมีแคนดิเดตนายกฯคนเดียว เพราะการเมืองในปัจจุบัน เห็นการที่ไม่มีตัวเลือกเลย อาจจะเสียโอกาสไปได้
ส่วนจะเป็นการมัดมือชก นางศุภจี หรือไม่นั้น นายอนุทิน ตอบว่า เป็นเรื่องภายในพรรค ยังไม่มีใครออกมาคัดค้าน ซึ่งตนจะไปคุยกับท่านในรายละเอียดต่อไป
ทั้งนี้ ส่วนตัวเป็นคนเปิดเผย ไม่อยากทำอะไรลับหลังประชาชน หลังจากคิดว่าการเลือกตั้งรอบต่อไปพรรคภูมิใจไทยไม่ควรมีแคนดิเดตนายกฯคนเดียว เพราะการเมืองในปัจจุบัน เห็นการที่ไม่มีตัวเลือกเลย อาจจะเสียโอกาสไปได้