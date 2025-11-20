ส.ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ชี้ราคาข้าวเปลือกที่ขยับขึ้นเป็นจิตวิทยาล้วน

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยถึงราคาข้าวเปลือกที่ขยับขึ้นในช่วงนี้ ว่า มาจากจิตวิทยาล้วนๆ ทั้งออร์เดอร์ข้าวจีทูจีจากประเทศจีน ปริมาณ 5 แสนตัน และจากสิงค์โปร์ ปริมาณ 1 แสนตัน รวมถึงโครงการดูดซับผลผลิตส่วนเกิน ข้าวเปลือกนาปี 2568/2569 จำนวน 3 ล้านตัน ในกลุ่มข้าวขาว เป้าหมาย 3 ล้านตัน ที่ผ่าน คณะกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งในโครงการหลัง ช่วยกระตุ้นตลาดในระยะสั้นๆ ได้ แต่ในระยะยาวไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดี