ชาวสงขลายังอ่วม! ปชช.ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า 1.4 พันครัวเรือน

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา วันนี้ (20 พ.ย.) พบว่า ปริมาณฝนตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น. วัดได้ 40 มิลลิเมตร ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน จำนวน 1,446 ครัวเรือน หรือประมาณ 3,828 คน ได้รับผลกระทบ
ขณะที่ระดับน้ำในลำคลองยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกหนัก ทำให้เส้นทางคมนาคมหลักหลายจุดได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) บริเวณหน้ามัสยิดห้วยโอน น้ำท่วมผิวจราจรฝั่งขาไปอำเภอหาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร รถสามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร (ขับชิดเกาะกลางถนน)
