สภาพอากาศกรุงเทพฯ 6 โมงเย็น อุณหภูมิ 26 องศาฯ ไม่มีฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 26 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60 เปอร์เซ็นต์