xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 43 ลง 50 บ. ทองรูปพรรณขาย 63,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:20 น. (ครั้งที่ 43)ราคาปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 62,400.00 บาท รับซื้อ 62,300.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 63,200.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,049.32 บาท