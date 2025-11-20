xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +9.64 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 33,440.55 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (20 พ.ย.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,281.81 จุด ปรับขึ้น 9.64 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.76 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 33,440.55 ล้านบาท