จีนพบแหล่งแร่ทองคำปริมาณมหาศาล "ต้าโตงโกว" คาดสร้างผลตอบแทนในอนาคต

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีน ระบุว่า จีนค้นพบแหล่งแร่ทองคำคุณภาพต่ำ แต่มีปริมาณมหาศาลแห่งแรก ในเหลียวตง มณฑลเหลียวหนิง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
เหมืองทองคำต้าโตงโกว (Dadonggou Gold Mine) มีปริมาณทองคำสำรองพิสูจน์แล้วรวม 1,444.49 ตัน นับเป็นแหล่งทองคำขนาดใหญ่ที่สุดที่จีนค้นพบ ตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี ค.ศ. 1949 และเหมืองแห่งนี้ผ่านการประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจสำหรับการพัฒนาแล้ว และคาดว่า จะสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ที่ดีในอนาคต
เหมืองทองคำต้าโตงโกว (Dadonggou Gold Mine) มีปริมาณทองคำสำรองพิสูจน์แล้วรวม 1,444.49 ตัน นับเป็นแหล่งทองคำขนาดใหญ่ที่สุดที่จีนค้นพบ ตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี ค.ศ. 1949 และเหมืองแห่งนี้ผ่านการประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจสำหรับการพัฒนาแล้ว และคาดว่า จะสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ที่ดีในอนาคต