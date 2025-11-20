เลขาฯ พท.เผยการยื่นอภิปรายไว้วางใจตาม ม.151 อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 หรือไม่ ว่า อยู่ในขั้นกำลังเตรียมการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการอภิปราย มีการประชุมและตั้งคณะทำงานแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมประเด็น
อย่างไรก็ตาม การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจใช้เฉพาะเสียง สส.พรรค พท.ได้ เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ใช้เสียง 1 ใน 5 ไม่ต้องใช้เสียงของพรรคประชาชน (ปชน.) หรือไม่ต้องยื่นโดยผู้นำฝ่ายค้าน ซึ่งพรรคเพื่อไทยมี สส. 140 คน และยังไม่ทราบท่าที่พรรคปชน.ว่าจะร่วมยื่นญัตติด้วยหรือไม่
อย่างไรก็ตาม การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจใช้เฉพาะเสียง สส.พรรค พท.ได้ เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ใช้เสียง 1 ใน 5 ไม่ต้องใช้เสียงของพรรคประชาชน (ปชน.) หรือไม่ต้องยื่นโดยผู้นำฝ่ายค้าน ซึ่งพรรคเพื่อไทยมี สส. 140 คน และยังไม่ทราบท่าที่พรรคปชน.ว่าจะร่วมยื่นญัตติด้วยหรือไม่