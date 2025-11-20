แถลงผลปิดดอยทลายรังเว็บพนันภาคเหนือ รวบเจ้าของ "HENG168" พบเงินหมุน 200 ล.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี แถลงผลปฏิบัติการ ปิดดอยทลายรังเว็บพนันภาคเหนือ รวบเจ้าของเว็บ HENG168 ยกแก๊งพร้อมเครือข่าย พบว่าครึ่งปีมีเงินหมุน 200 ล้าน ยึดทรัพย์แล้วกว่า 40 ล้าน และเตรียมส่ง ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไป
ก่อนหน้านี้ กองกำกับการวิเคราะห์ข่าว และเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการ สอท.3 ได้สืบสวน พบเว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย HENG168 และ THUFLIKE เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเล่นการพนัน และมอมเมาเยาวชน มีกลุ่มบุคคลแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการ ทั้งการรับสมัครสมาชิก การโอนเงินเข้าเล่นพนัน และการถอนเงินจากระบบ และจากการสืบสวน และเส้นเงินพบว่า เว็บไซต์ดังกล่าวมีสมาชิกกว่า 1,000 ราย มีเงินหมุนเวียนในระยะเวลา 6 เดือน รวมกว่า 2 ร้อยล้านบาท ตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่เชียงใหม่ จึงขออนุมัติศาลเข้าตรวจค้นรวม 5 จุด และออกหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดรวม 12 ราย และอีก 1 หมายเรียกเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเยาวชน
ก่อนหน้านี้ กองกำกับการวิเคราะห์ข่าว และเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการ สอท.3 ได้สืบสวน พบเว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย HENG168 และ THUFLIKE เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเล่นการพนัน และมอมเมาเยาวชน มีกลุ่มบุคคลแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการ ทั้งการรับสมัครสมาชิก การโอนเงินเข้าเล่นพนัน และการถอนเงินจากระบบ และจากการสืบสวน และเส้นเงินพบว่า เว็บไซต์ดังกล่าวมีสมาชิกกว่า 1,000 ราย มีเงินหมุนเวียนในระยะเวลา 6 เดือน รวมกว่า 2 ร้อยล้านบาท ตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่เชียงใหม่ จึงขออนุมัติศาลเข้าตรวจค้นรวม 5 จุด และออกหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดรวม 12 ราย และอีก 1 หมายเรียกเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเยาวชน