เกิดเหตุตลิ่งริมแม่น้ำน่านทรุดตัว! มีบ้านเสียหาย 6 หลัง โชคดีไม่มีเจ็บ-ตาย

เกิดเหตุตลิ่งริมแม่น้ำน่านทรุดตัว บริเวณหมู่ที่ 1 ชุมชนริมน่าน ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 6 หลังคาเรือน เบื้องต้น ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุตรดิตถ์ ทีมช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยกู้ภัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงฝ่ายปกครองอำเภอพิชัย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย พร้อมประสานงานช่วยเหลือและขนย้ายสิ่งของของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากบริเวณโดยรอบแล้ว
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม และเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป
