ราคาทองครั้งที่ 35 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:37 น. (ครั้งที่ 35)ราคาปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 62,350.00 บาท รับซื้อ 62,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 63,150.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,003.84 บาท