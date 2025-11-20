xs
รฟท.ประกาศปิดเส้นทางรถไฟช่วงสถานีช่องเขา-สถานีร่อนพิบูลย์ หลังน้ำท่วมสันราง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ประกาศปิดเส้นทางรถไฟ ช่วงสถานีช่องเขา - สถานีร่อนพิบูลย์ เนื่องจากเกิดน้ำท่วมทางรถไฟ ระดับน้ำสูงเหนือสันราง 15 เซนติเมตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องปรับแผนการเดินรถ จำนวน 6 ขบวน