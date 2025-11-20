พรรคกล้าธรรม ไม่ขัดข้องฝ่ายค้านจ่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่คิดให้ดีเรื่องความเหมาะสม

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวถึงการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ไม่มีข้อขัดข้อง เพราะเป็นอำนาจของฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร แต่อยากให้พิจารณาเรื่องความเหมาะสม เพราะรัฐบาลมีเวลาทำงานเพียงแค่ 4 เดือน และฝ่ายค้านหลักอย่างพรรคประชาชนก็มีการลงนามใน MOA ร่วมกันกับรัฐบาล
ทั้งนี้ แม้การลงนาม MOA จะไม่ได้จำกัดอำนาจของฝ่ายค้าน แต่ต้องถือว่า MOA เป็นข้อเท็จจริง หรือเงื่อนไขสำคัญด้วยเช่นกันว่าเหมาะสมหรือไม่ ที่จะดำเนินการเรื่องนี้ เพราะรัฐบาลมีเวลาบริหารเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้น และมีความจำเป็นถึงขนาดจะต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยหรือ ฝ่ายค้านอภิปรายได้ไม่ผิดแต่ควรมีความเหมาะสม ที่สำคัญสิ่งที่ฝ่ายค้านทำทั้งหมดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคกล้าธรรมก็พร้อมชี้แจง
