นายกฯ แถลงผลปฏิบัติยุทธการตัดหมอกเวียงแหงฯ ปมส่วยสัญชาติ พบโยงกลุ่มจีนเทา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงผลการปฏิบัติการยุทธการตัดหมอกเวียงแหง และยุทธการสกัดยานรก ว่า จากกรณีเรียกรับผลประโยชน์คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือที่สื่อมวลชนเรียกว่า "ส่วยสัญชาติ" คือ บ่อนทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ตนได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที
ทั้งนี้ กรมการปกครอง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) บูรณาการเปิดปฏิบัติการ ตัดหมอกเวียงแหง เพื่อตรวจสอบปฏิบัติการขบวนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิอาศัยถาวรแก่คนต่างด้าวโดยมิชอบ และได้ทำการสืบสวนขยายผลโดยพบว่า ขบวนการนี้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทา ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ กรมการปกครอง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) บูรณาการเปิดปฏิบัติการ ตัดหมอกเวียงแหง เพื่อตรวจสอบปฏิบัติการขบวนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิอาศัยถาวรแก่คนต่างด้าวโดยมิชอบ และได้ทำการสืบสวนขยายผลโดยพบว่า ขบวนการนี้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทา ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ