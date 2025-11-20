xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +19.25 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 19,890.42 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (20 พ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,291.42 จุด ปรับขึ้น 19.25 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.51 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 19,890.42 ล้านบาท