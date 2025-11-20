ปภ.เผย 12 จว.เหนือ-กลาง-อีสาน ยังเผชิญสถานการณ์อุทกภัย กระทบกว่า 1.3 แสนครัวเรือน

วันนี้ (20 พ.ย.) นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน ยังคงมีอยู่ใน 12 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม อุบลราชธานี รวม 52 อำเภอ 435 ตำบล 2,829 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 133,134 ครัวเรือน 459,527 คน มีผู้เสียชีวิต 25 ราย ส่วนใหญ่ระดับลดลง จะมีเพียงพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
ส่วนการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การเสริมคันกั้นน้ำชั่วคราว ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่
