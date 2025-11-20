"อภิสิทธิ์" นำหลักฐานเส้นทางการเงิน-ชื่อเครือข่ายสแกมเมอร์ชง ปปง.ตรวจสอบ

วันนี้ (20 พ.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคฯ และนายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรค นำหลักฐานเส้นทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย เอกสารรายงานการเข้าซื้อกิจการ การวางโครงสร้างบริษัท วิธีการในการเพิ่มทุน ซึ่งมีการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. รวมถึงบุคคลที่มีรายชื่อในแบล็กลิสต์เป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ของสหรัฐอเมริกา มามอบให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ ปัญหาสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนมีอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลก ถือเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทย และทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์และมีการอภิปรายเกิดขึ้นที่รัฐสภา ว่ากระบวนการสแกมเมอร์ระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในประเทศไทย มีการเชื่อมโยงกับบุคคลที่เป็นคนไทยหลายคน รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมืองด้วย แต่ที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างบริษัทหรือการทำธุรกิจร่วมกัน แต่รัฐบาลก็ตอบสนองด้วยการจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆ และบอกว่าให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันและถือเป็นวาระแห่งชาติ แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ มีการดำเนินการอย่างไร ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็เคยบอกว่าใครที่มีข้อมูลหรือมีหลักฐานก็ให้นำมาเสนอยังรัฐบาล
ทั้งนี้ ปัญหาสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนมีอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลก ถือเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทย และทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์และมีการอภิปรายเกิดขึ้นที่รัฐสภา ว่ากระบวนการสแกมเมอร์ระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในประเทศไทย มีการเชื่อมโยงกับบุคคลที่เป็นคนไทยหลายคน รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมืองด้วย แต่ที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างบริษัทหรือการทำธุรกิจร่วมกัน แต่รัฐบาลก็ตอบสนองด้วยการจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆ และบอกว่าให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันและถือเป็นวาระแห่งชาติ แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ มีการดำเนินการอย่างไร ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็เคยบอกว่าใครที่มีข้อมูลหรือมีหลักฐานก็ให้นำมาเสนอยังรัฐบาล