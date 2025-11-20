ข่าวจริง! เตรียมปลดล็อกเพิ่มเวลาขายแอลกอฮอล์ 11.00-24.00 น. เป็นข่าวจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบให้เพิ่มเวลาขายเป็น 11.00 น. - 24.00 น. และต่อเวลานั่งดื่มได้ถึง 01.00 น. นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมควบคุมโรค พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบให้เพิ่มเวลาขาย เป็น 11.00 น. - 24.00 น. แต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ และให้ขยายระยะเวลาดื่ม หลังเวลาห้ามขายอีก 1 ชั่วโมง หรือนั่งดื่มต่อได้ถึงเวลา 01.00 น. ซึ่งเป็นการทบทวนกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
